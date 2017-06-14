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Wednesday, June 14, 2017

Prescott Senior Meals Menu

2016 Senior Dining Menu for Prescott (June 16-23)

Meals served at Prescott Watertower Apts., 1531 James St.
JoAnn Nestrud, Manager. Serving Mon - Fri 11:30 a.m. - 12:30 p.m.
For more information call (715) 262-5195

Friday, June 16 – HAM, SWEET POTATOES, DINNER ROLL
CAULIFLOWER, LEMON BAR
Monday, June 19 - BBQ CHICKEN, PARSLEY POTATOES
BEETS, CARROT CAKE
Tuesday, June 20 - SPAGHETTI W/MEAT SAUCE
ITALIAN BREAD, SEVEN-LAYER SALAD, PINEAPPLE
& BAKERY COOKIE
Wednesday, June 21 - BRAT ON BUN, SAUERKRAUT, BAKED BEANS
CREAMED CUCUMBERS, FRESH FRUIT
Thursday, June 22 - PORK LOIN, MASHED POTATOES W/GRAVY
DINNER ROLL, CARROTS, SEVEN-LAYER BAR
Friday, June 23 - BREADED FISH, RICE PILAF, COLESLAW
FRUITED JELLO & BAKERY COOKIE

*BREAD, BUTTER AND MILK SERVED WITH EACH MEAL.
MEALS SUBJECT TO CHANGE
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